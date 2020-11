L’offerta Vodafone è davvero super, gli utenti possono sfruttare una soluzione da ben 50 giga di traffico dati al mese, senza minimamente essere costretti a pagare cifre complessivamente troppo elevate, a patto che comunque rispettino le condizioni di base per l’attivazione.

Come tutte le migliori offerte del periodo, anche la Special Unlimited nasce per essere distribuita esclusivamente come operator attack, di conseguenza solamente determinati consumatori ne potranno fruire liberamente sul proprio numero di telefono. In questo caso parliamo degli uscenti da CoopVoce o Tiscali Mobile, in aggiunta ai possessori di una SIM di TIM. Il costo iniziale da sostenere corrisponde esattamente a 5,01 euro, a cui sarà necessario aggiungere anche 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, con inclusi 5 euro di credito residuo.

L’attivazione è possibile in tutti i punti vendita in Italia, inoltre non è prevista alcuna limitazione contrattuale, in altre parole non viene posizionato un vincolo a causa del quale l’utente si ritrova costretto a restare cliente, onde evitare il pagamento di penali di alcun tipo.

Vodafone: la promozione è una delle migliori

Tutto questo per una Vodafone Special Unlimited con incluso un bundle assolutamente invidiabile, poiché il costo fisso da sostenere sarà di 9,99 euro al mese, da versare necessariamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile.

Al suo interno, invece, sono stati posizionati 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione, con annessi illimitati minuti e SMS da poter inviare ad ogni numero di telefono sul territorio nazionale. Se interessati, ma solo con smartphone compatibile, il download potrà raggiungere al massimo 600Mbps.