Vodafone: arriva la promo Infinito Gold Sport Edition, ecco la sorpresa

Il famoso gestore Vodafone ha lanciato una nuova offerta che prende il nome di Infinito Gold Sport Edition ed ha un prezzo super conveniente che include anche lo smartwatch Garmin Venu Sq.

Si tratta di una promozione attivabile tramite l’app MyVodafone, ad un costo di 15 euro al mese. In cambio il gestore propone giga, sms e chiamate illimitate in aggiunta a 200 minuti di chiamate internazionali verso i paesi UE.

Per giunta questa propone uno smartwatch con la leggera aggiunta di 149,70 euro la quale può essere suddivisa in 30 rate da 4,99 euro per un totale di 19.99 euro.

Vodafone: l’ultima promo in circolazione

Ovviamente per usufruire di tale occasione sarà necessario verificare se si è tra i clienti selezionati che hanno ricevuto la promozione controllando la pagina delle offerte dedicate a voi.

L’addebito delle rate mensili potrà essere fatto solo su carta di credito o conto corrente.

Ma vediamo nel dettaglio lo speciale smartwatch in promozione.

Il suo nome è Garmin Venu Sq e possiede un display touchscreen da 1.3” con risoluzione pari a 240x240pixel e GPS integrato. La sua batteria resiste fino a 6 giorni, ha uno schermo LCD luminoso a colori, frequenza cardiaca al polso, funzioni fitness e controllo del sonno.

Queste sono solo alcune delle funzionalità di Venu Sq, smartwatch GPS che unisce design moderno e monitoraggio wellness 24/7. Inoltre è ottimo per chi ha bimbi in quanto resiste fino a 5ATM di profondità in acqua ed è dotato di una cassa in alluminio anodizzato.

La batteria ha un’ottima autonomia in standby e 14 ore con GPS attivo.