Vanno sempre di moda sul web dei nuovi modi per allenarsi per provare ad avere un fisico sempre tonico anche a casa. Come ben sappiamo, questo è dovuto anche alla chiusura delle palestre, la quale ha costretto molti italiani ad allenarsi a casa oppure nelle zone vicine. Molto spesso, quando ci alleniamo a casa, siamo soliti a rifare gli stessi esercizi che facciamo quando siamo in palestra, fino a spingerci dove è ovviamente possibile. Si procede all’acquisto di nuove attrezzature, pesi, elastici ed altre cose utili, ma ora possiamo fare affidamento su un nuovo metodo che ci permetterà di avere un fisico da urlo anche allenandoci da casa. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Ecco l’allenamento ideale per tenersi in forma anche da casa

Il nuovo modo per allenarsi e tenere un corpo da urlo è l‘allenamento calistenico. Ma cos’è? il nome deriva da due parole greche, ossia Il nome deriva da due parole greche, ovvero “kalos” e “shtenos”, le quali stanno a significare: “bello” per la prima, per la seconda, invece, “forte”. La cosa bella è che per mettere in atto questi tipo di esercizi non abbiamo bisogno di attrezzatura alcuna. Al massimo, potrebbe essere utile un’attrezzatura di base per chi è in uno stato più avanzato di allenamento.

L’allenamento calistenico consiste principalmente nello sfruttamento del peso del proprio corpo e della forza di gravità. Proprio per questo, non c’è bisogno di alcun attrezzo: il nostro corpo sarà il peso. I livelli che esistono sono vari: abbiamo quello base, medio e avanzato. Ovviamente, se avrete intenzione di approcciarvi a questa disciplina, il livello base è quello adatto a voi. L’interno corpo viene messo in forze grazie a questo allenamento, poiché è un vero e proprio total body.

Infine, c’è da dire che l’allenamento a corpo libero aiuta la mobilità del corpo, e questo non fa altro che rafforzare anche la coordinazione dei movimenti, che vi aiuterà anche ad essere più elastici. L’allenamento calistenico è ottimo perché non si va a lavorare solo sulla forza, ma anche sulla resistenza muscolare. Davvero da provare se vuoi rimanere in forma e migliorare il tuo livello di resistenza.