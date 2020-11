Quando si tratta di app per il fitness, Google Fit sembra mancare di diversi componenti e funzionalità rispetto ai concorrenti che si concentrano sul monitoraggio del fitness. L’aggiornamento rende il monitoraggio più utile e conveniente per coloro che utilizzano i propri dispositivi indossabili principalmente per monitorare i propri obiettivi di fitness e benessere.

Google Fit ora ha un hub in cui puoi vedere tutte le informazioni importanti di cui hai bisogno quando si tratta di salute e forma fisica. Puoi vedere i metri percorsi e i tuoi obiettivi, nonché se stai raggiungendo i tuoi obiettivi cardio e i tuoi passi. Puoi anche vedere nell’hub i tuoi ultimi allenamenti e tenere traccia di altre cose come la frequenza cardiaca, il peso e le tendenze della pressione sanguigna.

Google Fit, ecco le nuove funzionalità

Se sei preoccupato per le tue abitudini di sonno, Google Fit funzionerà bene con i dispositivi connessi costruiti per monitorare il sonno come lo smartwatch Fossil Gen 5E. Sarai in grado di monitorare cose come l’attività notturna e le fasi del sonno, impostare un obiettivo per andare a dormire ogni notte e altre funzionalità imminenti relative al sonno. Google aggiungerà anche il supporto per più dispositivi e app.

Il design rinnovato semplifica anche il monitoraggio degli allenamenti poiché disponi di scorciatoie per gli allenamenti più recenti sulle tessere di allenamento Google Fit sul tuo dispositivo Wear OS. Se camminare, o correre, è il tuo allenamento preferito, ora puoi condividere statistiche, percorsi e persino foto scattate sul tuo tuo diario Google Fit da condividere sui social media o sulle app di messaggistica.

Anche l’esperienza meteorologica sullo smartwatch sta subendo una riprogettazione. Ci saranno più dettagli sulle previsioni, come precipitazioni e avvisi meteo. Gli aggiornamenti di Google Fit and Wear OS verranno rilasciati nei prossimi giorni.