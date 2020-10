Dopo l’annuncio fatto per il mercato statunitense finalmente abbiamo la certezza che la nuova Amazfit Band 5 sarà disponibile anche nel mercato italiano in via ufficiale.

Del nuovo wearable abbiamo parlato molto nelle scorse settimane, anticipando quelle che potevano essere le caratteristiche tecniche, ora invece abbiamo avuto una conferma. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

AmazFit Band 5 finalmente disponibile anche in Italia al prezzo di 45 euro

Il nuovo dispositivo di Huami monta un display AMOLED da 1.1 pollici a colori con più di 45 watchface. Dispone di una batteria da 125 mAh che è in grado di garantire 2 settimane di autonomia, non manca la certificazione all’acqua fino a 5atm. Supporta, come anticipato anche qualche settimana fa, l’assistente virtuale Alexa della piattaforma di e-commerce Amazon.

La nuova Amazfit Band 5 è in grado di rilevare almeno 15 attività sportive diverse e dispone di un sensore PPG per la rilevazione continua della frequenza cardiaca e per la stima della saturazione dell’ossigeno nel sangue. Ci teniamo a specificare che non è considerato un dispositivo medico, di conseguenza le persone che hanno delle patologie dichiarate, dovrebbero continuare a farsi seguire dal proprio medico, perché i risultati del device potrebbero non essere abbastanza precisi.

La nuova Amazfit Band 5 è già disponibile al pre ordine nel mercato italiano al prezzo di 44.90 euro. La trovate con cinturino nero sullo store ufficiale Huami, questo è l’indirizzo per il pre ordine. Le spedizioni sono previste a partire dal prossimo 19 ottobre. All’interno dello store online, potete ovviamente trovare tantissimi altri dispositivi Smart del colosso. Andate a dare un’occhiata!.