WindTre sta lanciando nuove offerte dedicate ad alcuni suoi già clienti in target, anche per il Black Friday con Giga Boom a prezzi scontati. Disponibili anche la promo XMas Giga Unlimited su alcune offerte MIA e altre novità.

Fino al 1° Dicembre 2020, salvo eventuali cambiamenti, WindTre rende disponibili per alcuni clienti in target le offerte Giga Boom Black Week a prezzi scontati per la settimana del Black Friday. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

WindTre lancia delle nuove clamorose offerte

Per i clienti WindTre ed ex brand Wind si parte con la 50 Giga Boom che offre 50 Giga per tre mesi al prezzo una tantum di 7.99 euro invece di 8.99 euro. La 120 Giga Boom offre invece 120 Giga, sempre per tre mesi, al prezzo una tantum di 10.99 euro invece di 13.99 euro. La Unlimited Giga Boom, invece, prevede Giga illimitati per tre mesi al prezzo una tantum di 21.99 euro invece di 29.99 euro, dal 25 Novembre 2020.

Per i clienti che risultano ancora presenti nei sistemi dell’ex brand 3 Italia, invece, è disponibile 150 Giga Boom Promo con 150 Giga per tre mesi al prezzo di 12.99 euro una tantum invece di 15.99 euro e anche in questo caso la Unlimited Giga Boom a 21.99 euro. Le offerte in questione sono disponibili a prezzo scontato per alcuni clienti in target con la promozione Black Week fino al 1° Dicembre 2020.

Non possiamo ovviamente escludere che chi non riesca ad attivarle sul momento possa essere in grado di effettuare l’attivazione nei giorni successivi. In ogni caso, restano disponibili per altri clienti anche le varianti “classiche” con i prezzi standard fino al 6 Gennaio 2020.