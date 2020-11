Adesso sapere se puoi attivare il servizio Wifi di Sky a casa tua è molto semplice. Infatti, il famosissimo provider di contenuti televisivi, dopo aver lanciato globalmente un’incredibile promo per offrire la connessione Internet, ha deciso di offrire uno strumento online per la verifica della copertura del servizio. Così facendo, ha dato la possibilità agli utenti di avere vita più semplice nel caso in cui sono interessati a questa possibilità.

Forse non tutti lo sanno, ma Sky Wifi è un servizio Internet offerto da Sky, il quale dà accesso ad una connessione in fibra che è in grado di viaggiare ad una velocità di download di 1 Gb/e con una velocità massima di upload fino a 300 Mb/s. L’offerta è disponibile sia per chi è già ora cliente Sky, sia per i nuovi abbonati.

Sky Wifi: il modo per verificare la tua copertura

Il servizio di Ultrabroadbrand di Sky si basa sulla Ultra Network e offre ai clienti il meglio della fibra FTTH di Open Fiber. Per verificare che la tua zona sia provvista di copertura dal servizio, bisognerà accedere a questo link.

Si dovranno seguire i seguenti passaggi:

Clicca sul link indicato sopra per entrare nella pagina dedicata a Sky Wifi;

Seleziona poi il bottone azzurro con la dicitura VERIFICA LA TUA COPERTURA;

E quando ti verrà richiesto, inserisci città, provincia, indirizzo, numero civic e codice postale;

clicca infine su VERIFICA per controllare se puoi beneficiare della fibra offerta Sky.

Questi semplici passaggi ti permetteranno di controllare. Nel caso in cui avrai il via libera, procedi all’installazione di Sky Wifi.