Alcuni giocatori di Assassin’s Creed Valhalla stanno segnalando problemi con trofei ed obiettivi su Xbox e PlayStation. Mentre alcuni bug sembrano essere collegati a salvataggi multipiattaforma, altri bug che cancellano i dati relativi ai progressi non hanno un’origine chiara.

Lucy James di GameSpot ha rilevato un bug sui dati che sembra derivare dallo scambio tra le versioni Xbox Series X e PlayStation 5 del gioco. Sebbene i salvataggi incrociati siano progettati in modo che i risultati e i relativi progressi non vengano scambiati tra le piattaforme, sembra che, alla fine, abbiano fermato i progressi di gioco.

Assassin’s Creed: Valhalla, problemi con trofei ed obiettivi

Un thread su Reddit descrive in dettaglio un numero di persone che hanno lo stesso problema; gli obiettivi non si sbloccano su Xbox ma, in alcuni casi, i problemi non sembrano essere correlati al salvataggio incrociato. Con una serie di obiettivi, che dovrebbero essere sbloccati durante la storia standard del gioco (come uno che si sblocca dopo aver viaggiato in Inghilterra per la prima volta) alcuni giocatori segnalano che i loro account mostrano ancora zero risultati.

Altri dicono che i contatori all’interno degli obiettivi che elencano un determinato numero di compiti si sono freezati. Il problema non sembra scomparire nemmeno se si completano più task del dovuto. TrueAchievements ha segnalato il problema, con un numero di giocatori che ha segnalato problemi simili attraverso il loro forum.

Molti giocatori di Valhalla sono stati colti di sorpresa anche dal fatto che i trofei non vengono trasferiti da PS4 a PS5. Ricordiamo che i dati di salvataggio possono essere salvati tra le varie piattaforme. Per coloro che hanno appena ricevuto le loro console di nuova generazione, il consiglio è di prepararsi ad iniziare una nuova partita se vogliono platinare il gioco.