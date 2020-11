WhatsApp a pagamento da dicembre, lo strano messaggio in chat

Il viatico più importante attraverso cui WhatsApp è passata in quanto applicazione durante gli ultimi anni è certamente ben risaputo dagli utenti. Infatti il colosso della messaggistica, che era un tempo a pagamento, è diventato gratis da molti anni a questa parte, riuscendo dunque a catturare una cornice di pubblico sempre più fornita.

Se prima ogni anno bisognava corrispondere a WhatsApp 0,99 € per usufruire dei suoi servigi, ora tutto ciò non è più necessario. Chiaramente gli utenti sono contenti di tutto ciò, visto che la piattaforma continua a comportarsi come se fosse a pagamento. Le funzioni sono di primo livello, gli aggiornamenti arrivano regolarmente e la sicurezza pare essere ai massimi storici. Allo stesso tempo proprio per quanto concerne il lato privacy e sicurezza, qualcuno si lamenterebbe viste le fake news e qualche truffa di tanto in tanto.

WhatsApp, la nuova catena diffonde un messaggio incredibile: l’app starebbe per ritornare a pagamento

Una delle vere e proprie piaghe di WhatsApp è rappresentato da tutti quegli utenti che non utilizzano l’applicazione semplicemente per messaggiare. Sono infatti molto diffuse le truffe che spesso riescono ad attecchire anche su questa piattaforma che in quanto a sicurezza non ha nulla da invidiare a nessuno.

Durante gli ultimi giorni le segnalazioni sono state tante: un messaggio abbastanza ambigua si starebbe diffondendo velocemente in chat. Gli utenti WhatsApp riferiscono di un testo che parla di un ritorno a pagamento a partire dal prossimo mese di dicembre. Ovviamente tutto ciò non è altro che una fake news è bella e buona, introdotta magari da qualcuno che tiene a cuore la concorrenza.