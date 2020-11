OnePlus ha appena rilasciato la quarta Open Beta della sua OxygenOS 11 per OnePlus 8 e 8 Pro, la nuova release basata su Android 11.

Andiamo a vedere insieme il changelog, il quale include diversi fix e ottimizzazioni software insieme alle nuove patch di sicurezza.

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro si aggiornano con la Open Beta 4 di Android 11

Sulla rete Sistema troviamo l’ottimizzazione ella stabilità delle chiamate vocali, dei consumi, del funzionamento della Sveglia, della modalità split screen con specifiche app. La risoluzione del bug che causava la diminuzione del frame rate durante le sessioni di gioco, dei problemi di attivazione dell’NFC, dei problemi di installazione dal Play Store, dei lag con l’app MX Player e l’aggiornamento elle patch di sicurezza Android a novembre 2020.

Per quanto riguarda la rete invece sono stati risolti i problemi di disconnessione spontanea del Wi-Fi. La quarta Open Beta per i due dispositivi OnePlus è in fase di distribuzione via OTA per tutti coloro che hanno installato la terza Open Beta della OxygenOS. Per tutti coloro che invece si trovano sulla OxygenOS 10 stabile, sarà necessario passare manualmente al canale Open Beta.

Vi ricordo che il modello base monta un processore Qualcomm Snapdragon 865 octa a 64 bit da 2.84 GHz e GPU Adreno 650, il tutto supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria non espandibile mentre il modello Pro, un Qualcomm Snapdragon 865 octa con supporto ai 64 bit che lavora alla frequenza di 2.86 GHz e ha un processore grafico Adreno 650. Abbiamo poi 8 GB di RAM e 128 GB di memoria non espandibile. Che aspettate? andate ad aggiornare il vostro dispositivo!.