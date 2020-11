Expert annienta definitivamente la concorrenza di Esselunga con il lancio di un volantino che appare essere quasi invincibile, proprio per la qualità generale dei prodotti messi sul piatto, o meglio in offerta tra le pagine della campagna promozionale.

Come al solito, anche in questo caso l’accesso agli sconti è possibile in ogni singolo punto vendita del territorio nazionale, con inoltre la possibilità di godere degli stessi direttamente online sul sito ufficiale. Solo in questo secondo caso, è importante ricordarlo, il cliente dovrà comunque pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, senza particolari limitazioni o vincoli sulle categorie coinvolte.

Expert: quali sono i prezzi più bassi

Il mondo dei rivenditori di elettronica sta ponendo la propria attenzione sui prodotti brandizzati Samsung, anche in questo caso infatti troviamo uno sconto molto interessante applicato direttamente sul Samsung Galaxy Note 20. Il top di gamma dell’azienda sudcoreana, lanciato sul mercato italiano all’inizio dell’autunno, può essere acquistato no brand a soli 749 euro.

Volendo invece virare verso soluzioni più economiche ed alla portata di tutti, non dimentichiamoci della presenza di Xiaomi Redmi Note 9 Pro, di Samsung Galaxy A21 o di LG K41s, tutti proposti a meno di 250 euro, con garanzia legale della durata massima di 24 mesi ed in versione no brand.

Il volantino Expert è attivo fino al 25 novembre sia online che nei punti vendita, se volete scoprire le altre offerte potete collegarvi direttamente al sito ufficiale dell’azienda.