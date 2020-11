Il programma della famosa piattaforma americana è piuttosto vasto per il mese di novembre. Dopo l’arrivo di serie tv e film come Diamanti di sangue, Shrek 3 e 4, La vita davanti a sé, Christmas Drop: operazione regali, Spongebob Amici in fuga durante la prima metà della stagione, arriva il nuovo elenco per i prossimi giorni.

domenica 22 novembre

Natale in città con Dolly Parton

The accountant

martedì 24 novembre

Elegia Americana

mercoledì 25 novembre

Qualcuno salvi il natale 2

venerdì 27 novembre

La belva

Quando giungono invece le serie tv come Elite, Suburra, Peaky Blinders? Scopriamo insieme la verità in merito.

Elite, Suburra, Peaky Blinders: il ritorno su Netflix

Iniziamo questa breve lista con una serie tv che ha fatto molto discutere di sé nel mese di novembre. Stiamo parlando di Suburra. Questa ha fatto il glorioso ritorno sulla famosa piattaforma americana Netflix nella giornata del 30 ottobre. Nel suo terzo e ultimo capitolo si deciderà chi sarà il vero re della malavita nella Capitale. La serie ha deliziato i suoi fan fin dal 2017 ed ora, nel 2020,questa verrà trasmessa in Italia e in altri 190 Paesi del mondo.

A cavallo tra settembre e ottobre 2019 invece si sono concluse le riprese della terza stagione del teen drama spagnolo Elite. Durante queste, iniziate a fine agosto, un componente del cast e crew è risultato positivo al Coronavirus. Pertanto le riprese saranno visibili nel corso del 2021.

Peaky Blinders ha confermato il suo arrivo, ancora indefinito per via del virus, e non sarà l’ultimo perché si potrà vedere anche una settima stagione. Tornate a trovarci per ulteriori aggiornamenti.