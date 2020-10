Il mese di ottobre è oramai finito e, come al solito, la piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha annunciato alcune delle novità che vedremo in streaming a novembre 2020.

Tra queste citiamo i film “La Belva” ed “Elegia Americana”, la quarta stagione di “The Crown”, la prima stagione di “Paranormal” e la miniserie “I favoriti di Mida”. Eccone qualcun’altra.

Netflix: alcune delle novità in arrivo a novembre 2020

Iniziamo dai film originali che vedremo arrivare nel corso del mese, il 3 novembre Mother, il 5 Spongebob – Amici in Fuga e Christmas Drop – Operazione Regali. Il giorno successivo arriverà Citation e la settimana successiva La vita che volevamo, Ludo, Jingle Jangle – un’avventura natalizia, La vita davanti e sé e Nei panni di una principessa: ci risiamo!. Il film La vita davanti a sé racconta di una superstite dell’Olocausto (la premio Oscar Sophia Loren) che si prende cura di bambini in difficoltà accoglie in casa sua a Bari anche un dodicenne che l’ha derubata.

Per quanto riguarda le serie TV originali troviamo la seconda stagione di Mi Senti? il 2 novembre, il giorno successivo la prima stagione di Record of Youth e tra i 4 ed il 5 del mese sbarcheranno anche la prima stagione di Love & Anarchy e Paranormal. Il 15 novembre sarà la volta della tanto attesa quarta stagione di The Crown. Il 1° novembre sbarcherà anche una serie non originale, la sesta stagione di How To Get Away With Murder, in italiano Le Regole del delitto perfetto.

Passiamo ora ai titoli di film non originali, il primo novembre sbarcheranno Blood Diamond – Diamanti di Sangue, Shrek Terzo, I ponti di Madison County, Ancora 48 ore e Sniper: Legacy. Il 6 novembre arriveranno Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare, Primo Amore, L’amico di famiglia, Diaz – Don’t clean up this blood e Ricordati di Me. Questi, come anticipato precedentemente sono solamente alcun dei titoli nuovi che la piattaforma offrirà.