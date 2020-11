WindTre Go: minuti illimitati, 200 sms e 50 Giga da 5,99 euro al mese

WindTre Go è il nome di una delle tante promozioni che renderanno più che soddisfatti gli utenti intenzionati a cambiare il loro numero a WindTre per delle nuove tariffe super convenienti. Ai nuovi arrivati il gestore propone le migliori offerte, la cui attivazione può essere effettuata in modo del tutto gratuito attraverso il sito ufficiale. Ma come scegliere la promozione e in che modo portare a termine l’acquisto della nuova SIM?

Tariffe WindTre Go: come attivare la tariffa

A WindTre Go possono aderire solamente i clienti che scelgono di comprare una nuova SIM effettuando il trasferimento del numero dall’attuale gestore. La compagnia propone più tariffe i cui prezzi variano in base al costo mensile da sostenere per il rinnovo e al gestore di provenienza. Ad ogni modo i contenuti restano invariati e tutti gli utenti possono servirsene ogni mese. Tra questi troviamo:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

verso tutti i numeri 200 SMS verso tutti i numeri

verso tutti i numeri 50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

A quanto ammonterà il rinnovo delle promozioni WindTre Go mensilmente? Come vi accennavamo, la circostanza muta in base al gestore di provenienza. I clienti Fastweb, PosteMobile e MVNO per il rinnovo dovranno pagare dunque 5,99 euro al mese. L’offerta su misura sarà la WindTre Go 50 Top Plus.