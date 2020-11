La pandemia da coronavirus torna a stringere la sua morsa sul mondo delle produzioni televisive, in particolar modo sulle produzioni originali di casa Netflix che ne stanno sentendo gli effetti. E’ così che Lucifer, The Witcher e You stanno subendo dei ritardi nella loro realizzazione o nella loro comparsa in catalogo: sono destinati a durare? La speranza è che si tratti di imprevisti momentanei, ma purtroppo è difficile definire se si ripeteranno o no.

The Witcher di nuovo in pausa, Lucifer in ritardo e YOU torna sul set anche se con difficoltà

Una seconda pausa è dovuta accorrere in aiuto di The Witcher dopo che quattro membri della crew sono risultati positivi al test del coronavirus. Dopo un periodo di stallo verificatosi a seguito del primo lockdown, anche l’autunno non si presenta prospero per questa serie tv, la quale potrebbe subire ulteriori ritardi e non riuscire ad arrivare in tempo sul piccolo schermo nel 2021.

Su Netflix, purtroppo, si fa sentire la mancanza anche di una seconda serie, ma soprattutto di una seconda parte: la quinta stagione di Lucifer, la quale è stata suddivisa in due parti vede proprio la sezione B mancare all’appello. Sebbene questa ultima sarebbe dovuta approdare online prima del 2021, i ritardi causati dal coronavirus hanno complicato i lavori di post produzione rimandando il progetto al prima possibile aka nessuno ha un’idea precisa.

Per ultima, ma non per importanza vi è YOU. Dopo mesi travagliati e in attesa di poter ripartire, le riprese per la terza stagione di questo telefilm sono state finalmente avviate. Visti i ritardi archiviati, ovviamente YOU non tornerà a dicembre 2020, ma più in là nel 2021. Sarà il caso di dover attendere il prossimo dicembre anche per questo titolo? Chi lo sa.