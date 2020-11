Navigare online è diventata un’esigenza condivisa da tutta la popolazione italiana. Sia i più grandi che i più adulti, infatti, passano molte ore davanti ai computer a causa dello Smart working o della didattica a distanza, soluzioni che al momento stanno consentendo all’Italia di aggire il problema coronavirus. Internet, quindi, non si è evoluto semplicemente in un qualcosa che si può avere o non avere visto il suo ruolo così importante, ma bensì in un must che ormai è presente in quasi tutte le case.

Per agevolare i cittadini che non lo avevano, il Governo ha istituito un bonus che permette a molti di attivare una linea a casa prorpia. Ciononostante è vero che sono diverse le persone che si sono opposte a questa soluzione, soprattutto in vista dei vincoli temporali che gli abbinamenti richiedono. Esistono altre alternative, a tal punto? Per fortuna sì!

Internet gratis pressoché ovunque grazie al progetto WiFi Italia

Ormai avviato da tempo inoltrato, il progetto WiFi Italia è stato collaudato per consentire a chiunque di godere di un accesso ad Internet, anche ai turisti in visita.

Utilizzabili gratuitamente in tutte le località italiane già supportate, questa tipologia di connessione è gratuita e illimitata, sebbene preveda delle velocità limitate rispetto a connessioni a banda larga. Per poterla sfruttarla al meglio, ogni individuo interessato non è che tenuto a:

Consultare la mappa sul sito ufficiale per verificare la copertura;

Effettuare il download dell’applicazione dedicata per potersi registrare e iniziatare a godere del WiFi gratuito.

Informiamo, infine, i nostri lettori che i lavori di ampliamento di questa linea sono ancora in corso.