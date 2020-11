L’operatore virtuale Full MVNO su rete TIM 4G, CoopVoce, continuerà a proporre ancora fino ai primi giorni del 2021 la sua attuale versione dell’offerta Easy, disponibile per tutti i nuovi e già clienti con un costo mensile a meno di 5 euro.

A partire dallo scorso 19 novembre 2020 proporrà principalmente l’offerta dedicata alle festività natalizie, la Top 50, ma la Easy rimarrà attivabile fino al 13 gennaio 2021. Ecco i dettagli.

CoopVoce proroga Easy fino al 13 gennaio 2021

Contestualmente al lancio della nuova Top 50, l’operatore virtuale ha anche deciso di prorogare la possibilità di attivare l’offerta CoopVoce Easy, che sarà quindi ancora disponibile fino al 13 Gennaio 2021, salvo eventuali cambiamenti. L’attuale versione di CoopVoce Easy lanciata lo scorso 15 Ottobre 2020 prevede 300 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 300 SMS verso tutti e 3 Giga di traffico dati fino in 4G al costo di 4.50 euro al mese.

L’offerta Easy rimane attivabile da tutti i nuovi che già clienti: il contributo di attivazione è gratuito per i nuovi clienti, per chi attiva un nuovo numero o con portabilità da altro operatore mobile, mentre quello per i già clienti è sempre pari a 9 euro, che verrà addebitato insieme al costo del primo mese anticipato.

I nuovi clienti devono sostenere un costo iniziale pari a 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Si ricorda che da Aprile 2020 il traffico incluso nella nuova SIM ricaricabile CoopVoce è composto da 1 euro di traffico telefonico e 4 euro di bonus. Questo non è rimborsabile in caso di cessazione della linea e non può essere trasferito in caso di portabilità del numero. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.