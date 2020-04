Tra tutti i gestori migliori su piazza sembra che un post d’élite spetti a CoopVoce. In molti non ci crederanno, ma questa azienda è riuscita a crescere esponenzialmente e soprattutto in poco tempo. Ciò dimostra quanto sia diventata forte grazie al suo cambio di strategia che è servito più di quanto tutti pensassero.

Il noto provider virtuale non riusciva ad accumulare i nuovi utenti proprio a causa dei contenuti nelle sue offerte. Coop ha scelto dunque di ristrutturare le sue offerte in modo da concedere a tutti la possibilità di credere nel gestore. In seguito infatti come per magia ecco l’arrivo di tanti nuovi utenti che hanno deciso di credere in un progetto che sta dando i suoi frutti. L’obiettivo è confermarsi mese dopo mese e sempre con la solita filosofia basata su convenienza, quantità e qualità.

CoopVoce: la nuovissima ChiamaTutti prende il nome di Top 50, ecco cosa contiene e quanto costa

Quando si parla di CoopVoce gli utenti hanno sempre belle parole. In molti sostengono che si tratti anche del gestore più leale ed affidabile, visto che nessuno ha mai trovato brutte sorprese dopo la sottoscrizione di una promo.

Da quando è arrivata la nuova promo poi tutti gli altri gestori hanno cominciato a perdere utenti. La ChiamaTutti Top 50 offre davvero tutto e per pochi euro ogni mese. Al suo interno ecco 1000 SMS verso tutti i numeri, minuti senza limiti verso tutti e 50 giga in 4G per navigare sul web senza problemi. Il prezzo mensile corrisponde a soli 10 euro.