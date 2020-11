CoopVoce prepara una grande sorpresa e offre due ChiamaTutti

Novità dopo novità, anche CoopVoce ha finalmente raggiunto l’apice. Tanti utenti sono infatti concordi nel dichiarare che quest’operatore telefonico risulta al momento tra i più ricercati non solo per i prezzi ma anche per le sue promo che includono molti contenuti al loro interno.

Quello che infatti tempo addietro risultava motivo di gran difetto per CoopVoce, ad oggi è ragione di vanto. Minuti, SMS e giga son esponenzialmente cresciuti conciliandosi a prezzi concorrenziali al massimo e che durano per sempre. Un chiaro esempio è fornito dalle due ultime promo che includono al loro interno il meglio secondo Coop e direttamente ottenibili dal sito ufficiale.

La prima è la ChiamaTutti TOP 10, soluzione che offre ogni mese il massimo. Ci sono minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 10 giga in 4G per navigare sul web. Il costo mensile è di 9 euro. Segue poi la ChiamaTutti Easy, soluzione che offre al mese 300 minuti verso tutti, 300 SMS e 3 giga in 4G per navigare a soli 4,50 euro ogni 30 giorni.

CoopVoce: saranno presto implementate le reti del gestore per soddisfare gli utenti

In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.