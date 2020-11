iOS 14 ha cambiato radicalmente l’interfaccia dell’iPhone offrendo finalmente agli utenti la possibilità di personalizzare la Home del proprio smartphone con i Widget.

Apple offre diversi widget e layout per le proprie app, ma quelle realizzate dal team di Cupertino non sono le uniche a supportare tale funzionalità. Google è stato uno dei primi sviluppatori di terze parti a presentare un widget per iPhone e iPad. In queste ore, il colosso di Mountain View sta rilasciando nuovi widget per Gmail, Google Drive e Google Fit.

iPhone, su iOS 14 arrivano finalmente altri widget di Google

Il widget di Google Fit mostra i progressi giornalieri, come i passi ed i punti cardio, ma fornisce anche una media settimanale della propria attività.