iOS 14 ha cambiato radicalmente l’interfaccia dell’iPhone offrendo finalmente agli utenti la possibilità di personalizzare la Home del proprio iPhone. Con l’ultima versione del sistema operativo di Apple per dispositivi mobile, infatti, debuttano i Widget. A dire il vero, questi esistono già da tempo su ma erano disponibili solo per la sola pagina Oggi, quella dedicata alle notizie e alle informazioni più rilevanti della giornata.

Con iOS 14, i widget possono essere utilizzati anche per personalizzare la Home scegliendo tra formati diversi (2×2, 4×2 e 4×4). Apple offre una buona quantità di widget e diversi layout per le proprie applicazioni, ma quelle realizzata dal team di Cupertino non sono le uniche a supportare tale funzionalità. Anzi, sono davvero molte le app presenti su AppStore che prevedono la possibilità di installazione del proprio widget sulla Home dell’iPhone, ed in questo articolo forniremo la lista completa (o quasi!) con i link per il download rapido.