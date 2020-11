Da Carrefour arriva ufficialmente la Black Week, una splendida settimana di sconti speciali, tramite i quali gli utenti potranno anche ricevere buoni da utilizzare per acquisti successivi al completamento della compravendita di tecnologia.

Alla base della campagna promozionale corrente, che ricordiamo essere attiva fino al 30 novembre solo nei punti vendita dell’azienda, troviamo il meccanismo Spendi e Riprendi. Già visto in passato, questi consiste nella consegna di un buono sconto, del valore prestabilito, al completamento dell’acquisto; l’utente dovrà poi recarsi una seconda volta in negozio per fruire della riduzione promessa, anche aggiungendo al carrello beni di prima necessità. E’ importante sottolineare come lo sconto promesso non sia applicabile immediatamente sullo scontrino di tecnologia.

Carrefour: gli sconti come non li avete mai visti

I prodotti in promozione da Carrefour sono comunque tantissimi e molto disparati tra di loro, osservando da vicino gli smartphone notiamo la presenza di Samsung Galaxy A41 a 229 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 249 euro, Samsung Galaxy A71 a 329 euro, Samsung Galaxy A20s a 149 euro, iPhone 11 a 769 euro, Oppo A9 2020 a 179 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 179 euro, Motorola G8 a 139 euro, Alcatel 1SE 2020 a 99,90 euro e similari.

Se alla ricerca del perfetto asciugacapelli per la vostra casa, raccomandiamo il Dyson Supersonic HD01, uno dei modelli più desiderati e richiesti al mondo, in vendita a 359 euro con possibilità di ricevere un buono sconto del valore di 100 euro.

Il volantino Carrefour lo potete sfogliare direttamente qui sotto nel nostro articolo.