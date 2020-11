Molti utenti aspettavano questo momento da diverso tempo, ma ora ci siamo. La nota azienda Huawei ha infatti da poco annunciato l’arrivo ufficiale della nuova interfaccia utente, ovvero la nuova EMUI 11, per alcuni suoi smartphone. Vediamo nel dettaglio di quali si tratta.

Huawei annuncia l’arrivo della nuova EMUI 11 per questi smartphone

Sapevamo che ormai era solo questione di poco tempo prima che l’azienda annunciasse l’arrivo ufficiale della nuova interfaccia utente basata su Android, e così è stato. Come già accennato, infatti, il noto colosso cinese Huawei ha finalmente comunicato l’imminente arrivo della nuova EMUI 11 per alcuni suoi smartphone. Nello specifico, l’azienda ha precisato che la distribuzione di questo aggiornamento software arriverà in due momenti distinti.

In particolare, entro la metà del mese di dicembre 2020 riceveranno la nuova interfaccia i seguenti dispositivi: Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro+ e Huawei Mate 30 Pro. Nelle successive settimane e sempre entro il mese di maro 2021, invece, riceveranno la nuova interfaccia questi dispositivi: Huawei Mate Xs, Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei P30 Pro New Edition, Huawei Mate 20 X, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 RS Porsche Design, Huawei Mate X 5G e Huawei Nova 5T.

Con questo nuovo aggiornamento dell’interfaccia che va anche ad aggiornare la user experience, ci sarà un miglioramento generale del sistema con una maggiore fluidità e intuitività ma non solo. Con la nuova EMUI 11, infatti, verranno introdotte nuove funzionalità, come ad esempio le animazioni One take Animation, il Multi Windows e in generale un restyling grafico delle varie schermate. L’azienda ha poi annunciato di aver rinnovato l’App Supporto, ovvero l’app che permette di gestire i propri dispositivi Huawei. Tra le funzioni più importanti di questa app, in particolare, troviamo Diagnosi Intelligente e la funzione di analisi e diagnostica smart. Come ultima chicca, infine, l’azienda ha messo a disposizione un coupon per la visione di un film gratis su Huawei Video per tutti i clienti possessori di smartphone con gli HMS.