Huawei: le novità della EMUI 11 e gli smartphone che si aggiornano

Huawei sta attraversando un periodo di forte crescita, soprattutto per quanto riguarda le vendite che non sono più le stesse. Nonostante tutto vada per il meglio in merito ai guadagni, c’è stato un calo rispetto agli scorsi anni. Questo è dettato dal pessimo rapporto con il governo americano, il quale potrebbe trovare spiragli per essere rimesso in piedi dopo l’elezione del nuovo presidente USA Biden.

L’assenza dei servizi di Google ha spinto le persone a scappare via, ma adesso tutto sembra essere di nuovo in discussione grazie all’arrivo dell’ultima interfaccia basata su Android 11 che prende il nome di EMUI 11. Le novità sono diverse e tutti possono scoprirla direttamente dal sito ufficiale di Huawei, ma nel frattempo e con l’elenco completo con tutti gli smartphone che si aggiorneranno.

Huawei: la lista degli smartphone che si aggiornano alla EMUI 11

EMUI 11