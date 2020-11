La Special Unlimited di Vodafone è la nuova promozione da battere, una splendida soluzione che permetterà a tutti gli utenti di approfittare di sconti speciali su un bundle assolutamente invidiabile, e con un canone più che alla portata di ognuno di noi.

Come tutte le migliori offerte Vodafone, anche la suddetta è da ritenersi attivabile esclusivamente in versione operator attack, ciò sta a significare che colui che la vorrà richiedere potrà farlo solo ed esclusivamente tramite la portabilità da uno specifico operatore telefonico. Nel caso della Special Unlimited sono coinvolti TIM, CoopVoce e Tiscali (ad esclusione però di Coop FULL MVNO), previo pagamento di 5,01 euro per l’attivazione dell’offerta, con l’aggiunta di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile (sono inclusi 5 euro di credito residuo).

Il prezzo finale mensile varia in relazione alla provenienza, ciò sta a significare che se l’utente si ritrova in uscita da TIM pagherà 9,99 euro al mese, mentre se proviene da Tiscali e CoopVoce dovrà versare solamente 6,99 euro ad ogni rinnovo. Il pagamento dovrà sempre avvenire per mezzo credito residuo della SIM ricaricabile che l’utente andrà ad acquistare in fase di attivazione.

Passa a Vodafone con la promozione più in voga del momento

Tutto questo per mettere le mani su una promozione Vodafone in grado di riservare un bundle infinito, infatti mensilmente sarà possibile accedere a 50 giga di traffico dati alla massima velocità di 600Mbps in download, affiancati da SMS illimitati e minuti infiniti da poter utilizzare verso ogni numero di telefono sul territorio nazionale (anche se viaggiate in Europa).