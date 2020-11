Expert sbaraglia completamente Unieuro con il lancio di un volantino che grida vendetta, e propone al cliente italiano numerosi sconti applicati sui più importanti prodotti attualmente disponibili direttamente in negozio e non solo.

Il risparmio parte proprio dalle possibilità di accesso ai prodotti scontati, è bene sapere infatti che sono effettivamente in vendita non solo negli store fisici, quanto direttamente online sul sito aziendale. In tal modo sarà possibile effettuare l’acquisto anche da casa, essendo però costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio. Tutti i prezzi che andremo a raccontarvi sono da considerarsi validi fino al 25 novembre 2020, salvo esaurimento delle scorte.

Expert: questi sono gli sconti più pazzi dell’anno

L’idea di Expert è di puntare dritta alla “pancia” degli utenti, cercando quindi di soddisfare tutti coloro che vogliono godere di ottime prestazioni, senza spendere cifre particolarmente elevate. Partendo da questa concezione giungono ottimi sconti applicati su Huawei P30 Lite, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi 9AT, LG K41s, Samsung Galaxy A21, Oppo A53, Oppo A91 o similari, tutti in vendita a meno di 250 euro.

L’eccezione alla regola è rappresentata dal Samsung Galaxy Note 20, il top di gamma dell’azienda sudcoreana lanciato sul mercato verso l’autunno dell’anno corrente, il cui prezzo è sceso notevolmente nell’ultimo periodo, infatti risulta essere raggiungibile oggi a soli 749 euro.

Tutte le altre offerte del volantino Expert, anche legate a categorie merceologiche differenti, sono disponibili sul sito dell’azienda.