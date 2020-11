Unieuro è senza limiti con il nuovo volantino che punta a strappare la clientela dalle mani delle dirette concorrenti del mercato italiano, i prezzi sono bassi ed aiutano a risparmiare sotto ogni punto di vista.

Tutti gli sconti che andremo effettivamente a raccontarvi, è importante ricordarlo, risultano essere disponibili in ogni negozio in Italia, ma anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. In questa seconda occasione, il cliente potrà approfittare anche della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, su ogni ordine superiore ai 49 euro.

Unieuro: tantissimi sconti per gli utenti italiani

I prezzi applicati da Unieuro sono sicuramente tra i migliori del periodo, gli utenti sono ben felici di poter accedere ai tantissimi sconti pensati per loro, a partire dall’ottimo prezzo applicato sul Samsung Galaxy Note 20, un top di gamma a tutti gli effetti, acquistabile con un esborso finale di soli 799 euro.

Non mancano ad ogni modo anche soluzioni più economiche, appositamente pensate per coloro che vogliono godere ugualmente di ottime prestazioni generali, senza spendere cifre troppo elevate. Ecco quindi arrivare sconti applicati su Xiaomi Mi Note 10 Lite, su Samsung Galaxy S10 Lite, passando anche per Oppo A72, Motorola G8, Samsung Galaxy A20e, Xiaomi Redmi Note 9 o similari.

Ogni prodotti potrà essere acquistato con rateizzazione senza interessi (a Tasso Zero), solo nel momento in cui verrà superata una determinata soglia di spesa. Il volantino Unieuro è sfogliabile direttamente qui al seguente link speciale.