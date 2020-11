WindTre sfida tutti gli operatori per confermare il suo ruolo di leader nel campo della telefonia italiana. Il provider arancione in questi primi otto mesi di attività nel nostro paese ha dimostrato tutto il suo valore, con ricaricabili low cost che hanno fatto accrescere il bacino di clienti.

La visione commerciale di WindTre si concentra maggiormente sui giovani, fascia di pubblico strategica. In questo campo la competizione diretta è con TIM e con la sua tariffa Young Student Edition.

WindTre, le due tariffe sino ad 80 Giga con i costi più vantaggiosi

Al fine di attirare quanti più abbonati giovani possibili, WindTre ha previsto nei suoi listini non una ma bensì due ricaricabili dedicate: la WindTre Young e la Student. Le due tariffe si attivano sia in uno store fisico sia attraverso il sito web ufficiale dell’operatore.

La WindTre Young prevede da parte dei clienti l’utilizzo di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con 80 Giga per navigare in internet sotto rete 4G. Il costo della ricaricabile è di 11,99 euro. Potranno accedere a questa promo, gli abbonati con meno di 30 anni.

La WindTre Student si rivolge invece ad un pubblico ancora più giovane. In questo caso, la tariffa è aperta ai clienti con meno di 20 anni. A loro disposizione ci saranno sempre chiamate senza limiti verso tutti con 40 Giga per internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è di 9,99 euro. Questa ricaricabile è propedeutica per il metodo di pagamento Easy Pay che prevede prelievo automatico del costo fisso di rinnovo su carta di credito o conto corrente.