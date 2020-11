Expert alza il tiro delle proprie offerte rinnovando la campagna promozionale di avvicinamento al Black Friday, con un volantino che propone al pubblico sconti mai visti su una selezione di prodotti di ultima generazione.

Tutti i prezzi elencati nell’articolo sono da considerarsi validi nei punti vendita selezionati, ed in parte sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che opteranno per l’acquisto dal divano di casa avranno la possibilità di ricevere la merce presso il domicilio, ma dovranno pagare 10 euro circa per le spese di spedizione (senza limiti in termini di spesa o di prodotti). Il volantino è ad ogni modo valido fino al 25 novembre, senza vincoli particolari sulle scorte distribuite in negozio.

Non perdetevi i nuovissimi codici sconto Amazon e tutte le migliori offerte gratis, disponibili solamente sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Expert: ecco quali sono i nuovi prodotti

Gli smartphone in offerta nel volantino Expert sono tantissimi e molto vari tra loro, si parte da una fascia medio bassa, rappresentata da Samsung Galaxy A21s a 149 euro, Oppo A53 a 169 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 229 euro, Oppo A91 a 249 euro, Huawei P30 Lite a 239 euro, Xiaomi Redmi 9AT a 99 euro, LG K41s a 119 euro, Oppo A53 a 149 euro o similari.

Per arrivare poi sui dispositivi che maggiormente attirano l’attenzione degli utenti, come il Samsung Galaxy Note 20, l’ultimo top di gamma assoluto lanciato dall’azienda sudcoreana, finalmente acquistabile ad un prezzo più che accessibile, infatti potrà essere acquistato a soli 749 euro in versione completamente sbrandizzata.

Non mancano altri sconti speciali, anche legati a categorie merceologiche differenti. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale di Expert.