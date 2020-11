Come molti forse già sanno, Android Auto attualmente è il sistema operativo per automobili Smart più utilizzato in tutto il globo. Infatti, in maniera non affatto casuale, accompagna da molto tempo diversi automobilisti, i quali sfruttano al massimo le potenzialità di questo sistema di infotainment al fine di guidare in tutta tranquillità ed evitare ogni tipo di distrazione mentre stanno guidando.

C’è sicuramente da dire che Android Auto non è affatto un sistema semplice, ma nonostante ciò, Google continua a rilasciare degli update intriganti che ne migliorano progressivamente la sua stabilità e sicurezza. Infatti, proprio di recente, BigG ha deciso di implementare nel sistema degli importanti update che ne migliorano sensibilmente le prestazioni. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Android Auto: le novità del sistema di infotainment in arrivo

Novembre sembra essere il mese scelto per gli update. Questi ultimi potrebbero rivoluzionare Android Auto e, secondo quanto riportato dal gruppo Facebook ufficiale di Android Auto, ossia Android Auto Italia, sono 7 in tutto i cambiamenti. Principalmente si tratterà di correzioni di bug e aggiunte dal punto di vista grafico. Dunque, ecco di seguito i cambiamenti che vedremo nel sistema di infotainment: