Microsoft conferma l’arrivo del suo nuovo smartphone pieghevole Surface Duo. Il dispositivo ha già attirato parecchia attenzione e tra pochi giorni sarà addirittura possibile acquistarlo. Il colosso ha infatti comunicato la data di lancio e il costo del suo nuovo device, la cui principale caratteristica suscita non poca curiosità.

Scopriamo insieme quali saranno i principali dettagli del nuovo smartphone-tablet di Microsoft!

Microsoft Surface Duo: il colosso conferma l’arrivo del suo nuovo dispositivo con doppio display!

Dopo anni di pausa il colosso si dimostra pronto a stupire tutti gli utenti con la presentazione del suo nuovo smartphone pieghevole: Microsoft Surface Duo.

Il dispositivo attirerà non poche attenzioni grazie alla sue caratteristiche decisamente interessanti: si fa riferimento in particolar modo al doppio display di cui sarà dotato. Lo smartphone presentato da Microsoft sarà infatti formato da due schermi di 5,6 pollici che, quando aperti, offriranno una superficie totale di 8,1 pollici. Saranno presenti una fotocamera frontale da 11 megapixel, un processore Qualcomm Snapdragon 855 e due batterie la cui capacità totale sarà di 3577 mAh. In base a quanto riferito dal colosso le due batterie con ricarica rapida saranno in grado di garantire un’autonomia di ben dieci giorni con smartphone in standby. A caratterizzare il dispositivo sarà anche l’utilizzo di una particolare versione di Android nata dalla collaborazione con il colosso di Mountain View.

L’arrivo del dispositivo è previsto per il 10 settembre in America ma non si hanno ancora notizie in merito al lancio in Europa. Al momento sappiamo che il suo costo ammonterà a circa 1400 dollari.