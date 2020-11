In questi mesi Sky offre a tutti il pubblico dei suoi abbonati un grande quantitativo di esclusive. Oltre ai contenuti inerenti alle serie tv ed ai film, la piattaforma satellitare si conferma leader in ambito sportivo e calcistico con Serie A, Champions League, motori, tennis e tanto altro.

Per quanto concerne le promozioni commerciali, come sempre Sky ha un occhio di riguardo sia per i nuovi clienti sia per tutti coloro che si dimostrano abbonati fedeli.

Sky, le migliori offerte pensate per il pubblico degli abbonati fedeli

Tutti gli abbonati alla piattaforma satellitare che hanno regolarmente iscritto il proprio profilo al servizio Extra potranno ora beneficiare di tre grandi iniziative.

In primi luogo, l’offerta più vantaggiosa che Sky dedica ai suoi clienti storici è legata al nuovo provider Sky WiFi. Gli utenti potranno attivare un abbonamento alla Fibra ottica con tre mesi a costo zero, in caso di piano per il satellitare attivo da almeno un anno. Ci saranno invece ben sei mesi gratuiti per tutti coloro che hanno Sky da almeno sei anni.

Ulteriore ed altrettanto vantaggiosa iniziativa è quella legata a Sky Q. Il decoder di nuova generazione che garantisce servizi come il 4K o l’utilizzo delle app può essere acquistato da tutti i clienti iscritti alla piattaforma Extra al costo scontato di 29 euro.

Infine, l’ultima grande iniziativa che Sky mette a disposizione del pubblico è vincolata al nuovo ticket Intrattenimento Plus. Il nuovo pacchetto che prevede la visione di Netflix congiunta con la pay tv sarà disponibile a costo zero per il primo mese.