In un mercato sempre più saturo di prodotti all’avanguardia ed in grado di soddisfare pienamente le richieste degli utenti, ecco arrivare un ottimo Tineco Floor One S3, un aspirapolvere e lavapavimenti che non ha assolutamente nulla da invidiare al più famoso Folletto di Vorwerk.

Design e Ergonomia

Tineco Floor One S3 è un innovativo prodotto in grado di convogliare entro un’unica soluzione sia l’aspirazione che il lavaggio dei pavimenti, tutto senza richiedere una connessione fisica ad una presa a muro, grazie proprio alla presenza di una batteria integrata.

Quest’ultima, infatti, garantisce un’autonomia complessiva di circa 35 minuti, esteticamente è molto bello e comodissimo da utilizzare. Superiormente troviamo il pulsante per il lavaggio della spazzola inferiore, infatti dopo aver completato tale operazione basterà premerlo per permettere al dispositivo di autopulirsi, senza necessariamente richiedere un vostro intervento. Nella parte bassa dell’impugnatura sono posizionati i tasti di accensione ed il tasto auto; la Tineco Floor One S3 è in grado di rilevare in automatico il grado di sporcizia presente sul pavimento, in modo da autoregolare la velocità di aspirazione (e di lavaggio), incrementandola su tappeti o superfici differenti.

Sempre scorrendo con lo sguardo verso il basso, troviamo infine anche il display, IPS LCD, molto completo nel quale si può visualizzare la carica della batteria, l’eventuale necessità di pulire la spazzola e la presenza della connettività WiFi. Sono presenti due serbatoi, prima incrociamo l’alloggiamento nel quale caricare l’acqua ed il detersivo per il lavaggio (presente in confezione), mentre poco più sotto troviamo infine il serbatoio nel quale si troverà l’acqua sporca e la sporcizia raccolta.

La spazzola è adatta a qualsiasi pavimento, e non rovina in nessun modo nemmeno i parquet. Il collegamento alla presa a muro avviene tramite la base, grazie alla quale si potranno posizionare tutti gli accessori presenti in confezione, come la spazzola di ricambio, uno spazzolino per rimuovere la sporcizia dal serbatoio ed il filtro aggiuntivo.

Funzionamento ed utilizzo

La scopa elettrica è complessivamente leggera, maneggevole ed utilizzabile tranquillamente per pulire anche sotto i letti o i divani; il corpo macchina non è troppo spesso e si può infilare senza problemi, peccato solamente che il baricentro sia troppo spostato verso il basso.

Il plus è sicuramente rappresentato dall’applicazione ufficiale, grazie alla connettività WiFi, infatti, sarà possibile controllarla direttamente dal vostro smartphone Android o iOS. Le informazioni raggiungibili riguardano l’autonomia rimanente della Tineco Floor One S3, lo stato della pulizia ed il livello di pulizia del serbatoio dell’acqua con detersivo o dell’acqua sporca.

Le altre funzioni raggiungibili riguardano la potenza di aspirazione/lavaggio, per finire con la configurazione della pulizia automatica e la (dis)attivazione dell’altoparlante presente sul dispositivo.

Dopo averla utilizzata per lungo tempo, l’applicazione raccoglie anche le statistiche delle settimane/giornate precedenti, raccogliendole direttamente in un’apposita sezione, con dettagli molto precisi sui tempi di utilizzo, i quantitativi di acqua inserita e risparmiata. Il serbatoio, stando ai dati Tineco, conterrà un quantitativo di liquido sufficiente per lavare una casa di 30/40 metri quadrati.

L’applicazione è comunque ben fatta, interfaccia pulita ed alla portata di ogni consumatore, anche i più inesperti, utilissime anche le skill di Amazon Alexa integrate.

Tineco Floor One S3: conclusioni

La Tineco Floor One S3 è sorprendente, ha un prezzo non particolarmente elevato, è comodissima proprio perché è senza filo, ha un serbatoio capiente, pulisce veramente bene ed è di gran lunga superiore a tanti altri dispositivi presenti sul mercato.