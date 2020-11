Con il Natale ormai alle porte, Pinterest ha rilasciato la sua guida ai regali natalizi, evidenziando le idee regalo più cercate sulla piattaforma.

Pinterest pubblica la guida definitiva ai regali di Natale

La guida è suddivisa in dieci categorie, ognuna delle quali rimanda poi ad idee regalo più specifiche. Ogni elenco di prodotti include prezzi aggiornati e un collegamento diretto alle pagine dei rivenditori in cui è possibile acquistare quel determinato prodotto. In aggiunta a ciò, Pinterest ha anche condiviso un elenco di temi e idee chiave per i regali natalizi, così da aiutare anche le aziende a pianificare le offerte.

Ecco le categorie in cui Pinterest sta registrando una maggiore attività di ricerca:

Cesti regalo per l’inaugurazione della casa

Regali per gli amanti delle piante

Regali per una serata film a casa

Idee regalo pacchetto self care

I migliori prodotti per la cura della pelle

Collana con diamanti

Palestra al coperto per bambini

Giochi naturali e per l’apprendimento

Tagliere e grembiule personalizzato

Cesti regalo da cucina

Ciò potrebbe esserti d’aiuto per capire quali sono le aree tematiche su cui concentrare i tuoi sforzi per cercare il regalo perfetto di Natale.

A giugno, Pinterest ha registrato un aumento significativo degli utenti che hanno utilizzato la piattaforma per cercare idee regalo di Natale, con un volume di ricerca aumentato del 77% rispetto alle ricerche standard.

Con la pandemia che continua a limitarci, a quanto pare molti utenti non vedevano l’ora che arrivasse il Natale per vivere un momento nella normalità, ma chissà se sarà davvero così. Ciò nonostante, i dati mostrano che le persone vogliono qualcosa a cui guardare con ansia, e con così tante notizie negative, si guarda al Natale come un momento di sollievo, di celebrazione e, in effetti, di normalità dopo un anno incredibilmente difficile.