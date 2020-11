Se stai acquistando una PS5 durante le festività, uno dei componenti aggiuntivi più importanti da abbinare alla tua nuova console è un abbonamento a PlayStation Plus. Con le vendite del Black Friday che si stanno preparando ora e potenzialmente molti nuovi proprietari di PlayStation là fuori, abbiamo raccolto le migliori offerte di PlayStation Plus.

Migliori offerte PlayStation Plus

PS Plus garantisce l’accesso al multiplayer online, sblocca la funzionalità di salvataggio nel cloud e viene fornito con giochi gratuiti mensili. Gli omaggi continueranno a essere giochi per PS4 retrocompatibili per il momento, ma per il resto dell’anno puoi richiedere la versione PS5 di Bugsnax. Sony ha anche aggiunto un nuovo vantaggio: la collezione PS Plus. Gli abbonati ottengono una libreria di successi PS4, inclusi titoli come God of War, The Last of Us Remasterede Bloodborne.

Se stai cercando di acquistare nuovi giochi a buon mercato, ti abbiamo ricoperto con la nostra carrellata delle migliori offerte di giochi per PS5 e PS4 del Black Friday. Diversi rivenditori hanno già pubblicato annunci completi del Black Friday con un sacco di offerte di giochi, tra cui Best Buy e GameStop.

Abbonamento di 12 mesi a PS Plus, 30.50 euro (prima costava 60 euro). Simile al Prime Day, il miglior accordo del Black Friday per PlayStation Plus finora non è tecnicamente un accordo del Black Friday. Questa offerta PS Plus ti fa ottenere un abbonamento di un anno con uno sconto del 50% sul prezzo al dettaglio.

Stiamo monitorando questo elenco di Ebay da mesi ormai. Sebbene il prezzo abbia oscillato leggermente nel tempo, è disponibile in questo momento per il prezzo più basso che abbiamo visto.