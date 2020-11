Android offre gratuitamente 4 app a pagamento gratis sul Play Store

Ogni sistema operativo gode delle sue peculiarità e allo stesso tempo di qualche criticità. Queste ultime nel caso di Android sono state ridotte all’osso, soprattutto negli ultimi anni dove gli aggiornamenti sono stati sempre più frequenti. Questi sono arrivati con tante novità interessanti, le quali hanno introdotto possibilità che nessuno credeva potessero arrivare.

Android infatti in passato veniva criticata in quanto piattaforma mobile per le sue problematiche inerenti alla stabilità. Col passare del tempo, ormai anni or sono, il robottino verde è diventato un punto di riferimento per l’ambito mobile in generale. La mano di Google c’è e si vede soprattutto per quanto riguarda la sicurezza che ormai è una vera e propria garanzia. Secondo quanto concerne poi i contenuti, l’utente è in una botte di ferro grazie alla presenza costante del Play Store. Qui è possibile scaricare tutti i contenuti migliori tra giochi e applicazioni, ottenendo versioni a pagamento o totalmente gratuita. Oggi però è giornata di sconti, e proprio sul Play Store di Android sono presenti dei titoli a pagamento da scaricare in maniera totalmente gratuita.

Android, solo per questa giornata potrete scaricare dei titoli a pagamento in maniera totalmente gratuita

Anche oggi abbiamo stilato il solito elenco quotidiano con tutti i titoli che reputiamo migliori tra quelli offerti gratis per un periodo di tempo limitato. In corrispondenza dei nomi troverete i link diretti per il download ufficiale.