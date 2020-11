Le offerte WindTre All Inclusive sono ancora disponibili per tutti i nuovi clienti del gestore, i quali possono richiederle direttamente online, scegliendo l’opzione che ritengono adeguata alle loro esigenze e procedendo con l’acquisto della nuova SIM.

WindTre All Inclusive: ecco tutte le opzioni disponibili!

La tariffa più conveniente del pacchetto WindTre All Inclusive è l’opzione definita Medium, che prevede una spesa di 12,99 euro al mese e permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

20 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

L’offerta WindTre All Inclusive Large, invece, si dimostra opportuno per i clienti che necessitano di una quantità di Giga di traffico dati leggermente più alta. In questo caso, andando incontro a una spesa di 14,99 euro al mese, infatti, è possibile ottenere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

40 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

Infine, attraverso l’offerta WindTre All Inclusive XLarge è possibile andare incontro a una spesa di rinnovo di 16,99 euro al mese e ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

60 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

I clienti più esigenti che ritengono scarse le quantità di SMS e Giga di traffico dati proposte dalle tariffe All Inclusive possono far ricorso all’offerta Unlimited. In questo caso sarà necessario andare incontro a una spesa di rinnovo più alta ma sarà possibile usufruire ogni mese di quantità illimitate di minuti, SMS e Giga.

Si ricorda che tutte le offerte WindTre qui citate sono disponibili in versione Easy Pay, quindi ogni mese sarà necessario sostenere le spese previste tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.