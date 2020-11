Il Change Black Friday di Unieuro può essere considerato come un avvicinamento al al Black Friday proposto dal rivenditore di elettronica, cercando comunque di porre l’attenzione su alcuni modelli in particolare, ma allo stesso tempo proponendo soluzioni alternativa universalmente accettate dalla community.

Consapevole che la maggior parte di noi si ritrova costretta in casa, l’azienda ha deciso di rendere disponibili gli stessi sconti anche direttamente sul sito ufficiale, con possibilità di ricevere la merce a domicilio a costo azzerato (ovvero senza spese di spedizione), previo superamento di 49 euro di ordine. Come se non bastasse, tutti i prodotti aggiunti nel carrello godranno di un extra sconto del 5%, non visibile nel momento in cui sfogliate le pagine sul sito.

Il canale Telegram di TecnoAndroid si occupa delle migliori offerte Amazon e regala spettacolari codici sconto, iscrivetevi a questo link.

Unieuro: le offerte del Change Black Friday

Il volantino Unieuro accontenta molti utenti con prezzi sempre più alla portata e ricchi di occasioni, in particolare troviamo Samsung Galaxy S10 Lite in vendita a 379 euro, Xiaomi Mi Note 10 Lite a soli 259 euro, Samsung Galaxy A20e a 119 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 179 euro, Wiko Y60 a 59 euro, Oppo A72 a 189 euro, Oppo A91 a 249 euro, Motorola Moto G8 a 139 euro, Samsung Galaxy Note 20 a 749 euro, Huawei P Smart Pro a 219 euro e Samsung Galaxy A41 a 179 euro.

Ogni singolo prodotto viene proposto in versione no brand, salvo indicazione differente, con garanzia della durata complessiva di 24 mesi. Maggiori informazioni sono disponibili direttamente sul sito ufficiale di Unieuro.