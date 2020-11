Le offerte Black Friday sono già arrivate da MediaWorld e promettono sconti assolutamente da paura, gli utenti possono accedere a tutte le nuove offerte direttamente dal sito ufficiale, se non anche in ogni singolo punto vendita in Italia.

L’attesa per il 27 novembre, il giorno ufficiale del cosiddetto Venerdì nero, è altissima, entro breve finalmente conosceremo cosa i rivenditori hanno ideato per agevolare l’acquisto della tecnologia, nel frattempo tuttavia possiamo solamente fare affidamento sulle anticipazioni di ciò che ci aspetterà, per questo motivo non possiamo che accogliere con giubilo le offerte Black Friiiiday di MediaWorld stessa.

Nell’eventualità in cui foste interessati all’acquisto, ricordiamo che è presente il solito Tasso Zero per ogni acquisto superiore ai 199 euro, indipendentemente dalla tipologia di prodotto acquistato.

MediaWorld: le offerte sono speciali, ecco i nuovi sconti

I prodotti in promozione sono davvero tantissimi e permettono di accedere a prezzi veramente convenienti su tanti prodotti, in particolare apprezziamo la scelta di porre l’accento sui dispositivi di casa Apple. L’utente interessato potrà difatti accedere ad Apple iPhone 11 al prezzo promozionale di 629 euro, passando anche per il medio di gamma, iPhone SE 2020 proposto a 429 euro con garanzia di 24 mesi.

Le sorprese non finiscono qui, tralasciando la promozione di 500 euro legata al Samsung Galaxy Z Flip, non possiamo trascurare la presenza di un ottimo Samsung Galaxy S20 FE in vendita a soli 569 euro, oppure di uno Xiaomi Mi Note 10 proposto ufficialmente al prezzo di 349 euro.

