Nelle ultime ore non sono arrivate delle belle notizie per tutti i possessori di Samsung Galaxy Note 20 Ultra e di Galaxy S20 Ultra. Sembrerebbe infatti che la ricarica wireless non funzioni.

Sembra che uno degli ultimi aggiornamenti software causi problemi. I problemi sono stati segnalati da diversi utenti sui forum ufficiali e non di Samsung. Scopriamo insieme i dettagli.

Samsung Galaxy S20 Ultra e Note 20 Ultra hanno dei problemi

Sembra che la maggior parte dei bug siano stati riscontrati sulle varianti Ultra delle famiglie di dispositivi Galaxy S20 e Note 20, e riguardano il completo non funzionamento della ricarica in modalità wireless. Al momento non è chiaro quale sia stato esattamente l’aggiornamento che ha causato questi problemi.

Gli utenti interessati dal problema hanno riferito di aver provato tutte le procedure manuali per risolvere senza successo, come lo svuotamento della cache, riavvio e reset ai dati di fabbrica. Attualmente non conosciamo la grandezza del problema perché la ricarica wireless non è usata uniformemente a livello globale.

Non è stata rilasciata neanche una dichiarazione da parte del colosso sud coreano, probabilmente è già al lavoro per cercare di sistemare la situazione. C’è da dire che per ora i modelli interessati sono solo gli esponenti Ultra delle linee S20 e Note 20 e che le patch di novembre sono da poco in distribuzione. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno e sperare in un nuovo aggiornamento che risolvi il problema, perché uno smartphone che non si può ricaricare non si può nemmeno utilizzare. Sicuramente vi terremo aggiornati non appena sapremo qualcosa in più.