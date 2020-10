Un dispositivo attento alle esigenze dei consumatori e che racchiude – a detta dell’azienda – le tecnologie e le funzionalità più amate della Serie S20, ma soprattutto una vera e propria rivoluzione in casa Samsung che potrebbe segnare un cambio di rotta da tempo aspettato.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition è, infatti, alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 865, anche se nella sola variante 5G. Che siate dei mobile gamer, dei selfie-lover o dei social-addicted, Samsung Galaxy S20 Fan Edition offre esattamente tutto ciò di cui avete bisogno.

Design

Dal punto di vista estetico, Samsung Galaxy S20 Fan Edition continua ad includere alcuni degli elementi che hanno caratterizzato gli smartphone della Serie S20, e nonostante la scelta dei materiali non sia poi così premium, la sensazione al tatto è comunque piacevole.

Vengono mantenuti, per esempio, gli angoli squadrati, il modulo fotocamera un po’ sporgente e la disposizione dei tasti. A cambiare è la back cover che passa dal vetro alla plastica, ma la sensazione al che restituisce al tatto è molto simile a quella che si otterrebbe maneggiando un Samsung Galaxy S20.

Ottimo dal punto di vista dell’ergonomia, anche se non è certamente uno smartphone piccolo. Le sue dimensioni ed il peso non poi così tanto eccessivo lo rendono molto comodo da utilizzare anche con una sola mano. Infine, ma non meno importante, essendo dotato di certificazione IP68, Samsung Galaxy S20 Fan Edition è resistente all’acqua e alla polvere; è poi dotato di due slot con la possibilità di usarlo in modalità dual-SIM sacrificando, però, la microSD; manca il jack audio da 3,5 mm.

Display

Samsung Galaxy S20 Fan Edition è dotato di un display Super AMOLED, da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ e bordi piatti. Grazie alle cornici ridotte e ad un foro di piccolissime dimensioni, lo smartphone offre un’esperienza visiva ricca ed immersiva.

Come al solito, i pannelli Samsung regalano immagini dai colori molto accentuati e contrastati, ma anche un’ottima visibilità in qualsiasi condizione di luce, anche all’esterno. Punto di forza del display è la frequenza di aggiornamento di 120 Hz, per animazioni super fluide ed un effetto di scorrimento più uniforme.

Sotto al display è poi presente il sensore di impronte digitali. Questo sembra funzionare davvero bene e nella maggior parte dei casi è riuscito a riconoscere la mia impronta al primo tentativo.

Hardware e Software

Sotto la scocca di questo smartphone si nasconde un SoC Qualcomm Snapdragon 865, accompagnato da 6 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione interna e GPU Adreno 650. Dal punto di vista delle prestazioni, dunque, Samsung Galaxy S20 Fan Edition è un vero top di gamma.

Qualsiasi cosa tu voglia fare, che sia giocare, guardare video in streaming, controllare i Social, chattare o lavorare a file e a documenti, questo smartphone ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per farlo nel migliore dei modi, garantendoti un’esperienza utente sempre fluida, reattiva e al massimo delle prestazioni.

A bordo di Samsung Galaxy S20 FE c’è One Ul 2.5 e tutto il kit di app e funzionalità che ne consegue. Dal punto di vista della personalizzazione, la ROM personalizzata di casa Samsung è davvero ottima. Possiamo stabilire il layout della schermata Home, la grandezza e la forma delle icone, modificare il tema, il font e tanti altri aspetti del design per rendere il nostro Galaxy S20 Fan Edition unico.

Samsung sta anche investendo molto nello Spazio AR, l’area dedicata alla realtà aumentata. Qui possiamo sbizzarrirci con il nostro emoji, creare dunque la versione virtuale di noi stessi e con esso dare vita a simpatici adesivi ed immagini.

Non manca il Game Launcher, il software che Samsung ha ideato per la gestione di tutto ciò che riguarda il gaming, dalla semplice organizzazione della libreria al miglioramento delle prestazioni di gioco. E’ poi presente il chip NFC per i pagamenti contact-less direttamente con lo smartphone, connettività 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.1.

Fotocamera

Il comparto fotografico si compone di una tripla fotocamera esterna con sensore grandangolare da 12 megapixel (lo stesso di S20 e S20 Plus); un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel ed un tele-obiettivo da 8 MP con zoom ottico 3X e Space Zoom fino a 30X.

La fotocamera si comporta molto bene in condizioni di luce ottimali, regalando scatti nitidi e ricchi di dettaglio. La qualità scende in condizioni di luce più critiche, e l’immagine diventa decisamente più rumorosa, specie se utilizziamo la lente ultra-grandangolare.

La modalità che più ho apprezzato è quella ritratto, con soggetti in primo piano ben scontornati. Ammetto, però, che negli scatti ravvicinati ho avuto qualche difficoltà con la messa a fuoco e non sempre sono riuscita a mettere a fuoco il soggetto desiderato.

Selfie di buona qualità grazie alla fotocamera frontale da 32 MP, ma anche in questo caso in condizioni di luce poco ottimali non si riescono ad ottenere dei risultati soddisfacenti al 100%.

































Batteria e conclusioni

Samsung Galaxy S20 Fan Edition eccelle dal punto di vista dell’autonomia. La sua batteria da 4.500 mAh garantisce molte ore di utilizzo, supporta la ricarica wireless e la ricarica rapida da 25 W, ma attenzione perché il caricabatterie presente in confezione è da 15 W.

Giungiamo alle conclusioni. Samsung Galaxy S20 Fan Edition è lo smartphone ideale per chi desidera le massime prestazioni ad un prezzo ragionevole. Questo dispositivo, infatti, offre il meglio della Serie 20 di Samsung ad un prezzo più accessibile: si tratta di uno smartphone dalle prestazioni eccellenti, così come eccellente è la sua autonomia.

Dal punto di vista estetico bisogna accettare qualche compromesso, ma l’aspetto poco premium non compromette l’ergonomia, anzi, questo è uno smartphone molto comodo da utilizzare anche con una sola mano. Il prezzo di Samsung Galaxy S20 Fan Edition nella variante 5G con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria è venduta al prezzo di 769 euro, ovvero almeno cento euro in meno rispetto ai fratelli maggiori.