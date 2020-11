A partire da ieri 11 novembre 2020 l’operatore WindTre ha lanciato la Call Your Country Single’s Day, dedicata ai nuovi clienti nati in Cina, attivabile fino al prossimo 18 novembre 2020.

È possibile attivare Call Your Country Single’s Day in tutti i punti vendita WindTre presenti in Italia. Al momento dell’attivazione, tutti i nuovi clienti di nazionalità cinese interessati all’offerta dovranno dare prova del proprio Paese di nascita mediante codice fiscale. Scopriamo insieme cosa offre.

WindTre lancia la Call Your Country Single’s Day per tutti gli utenti con nazionalità cinese

L’offerta speciale dell’operatore arancione, sponsorizzata fino allo scorso 10 novembre 2020 sulla piattaforma social WeChat, prevede 70 Giga al mese di traffico internet mobile, minuti illimitati verso tutti in Italia e 888 minuti al mese verso la Cina, al costo di 8.88 euro ogni mese.

L’abbondanza di numeri 8 nel bundle e nel costo dell’offerta è dovuto al fatto che, nella cultura cinese, questo numero è ritenuto il più fortunato in quanto simile al simbolo dell’infinito e anche simbolo di prosperità e ricchezza. Nelle note ufficiali delle offerte flat Call Your Country è presente la dicitura “Chat Unlimited“, che consente di navigare senza limiti in alcune app social, come WeChat, Tik Tok, Instagram, Skype e QQ International.

Questo è possibile perché, con le offerte Call Your Country, superati i Giga disponibili, la connessione non si blocca ma la velocità di navigazione viene ridotta a un massimo di 128 Kbps e si continua a navigare senza pagare costi aggiuntivi. Per scoprire tutti gli altri dettagli visitate un punto vendita dell’operatore più vicino a voi.