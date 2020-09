Il nuovo operatore unico WindTre ha recentemente deciso di prorogare ulteriormente le opzioni tariffarie della gamma Call Your Country dedicate ai clienti stranieri.

Le offerte in questione sono state al momento prorogate fino al prossimo 18 ottobre 2020, anche se non possiamo escludere che non vengano prorogate nuovamente. Ricordiamoci insieme cosa prevedono.

WindTre proroga il portafoglio di offerte Call Your Country

Si tratta di opzioni tariffarie che prevedono un costo di rinnovo mensile addebitabile su credito residuo o, in caso di versione Easy Pay, su carta di credito, conto corrente o carte conto abilitate come Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa San Paolo, Genius Card di Unicredit e DB Contocarta di Deutsche Bank. Il contributo di attivazione previsto per ognuna delle tre opzioni tariffarie della gamma Call Your Country ammonta a 4.99 euro per i nuovi clienti su credito residuo e, per nuovi clienti Easy Pay, a 4.99 euro (invece di 49.99 euro) con offerta attiva per 24 mesi.

L’offerta denominata Call Your Country One con addebito su credito residuo, prevede minuti illimitati verso tutti in Italia, 500 minuti verso 53 Paesi esteri e 200 Giga di traffico dati (che diventano illimitati in versione Easy Pay) a 19.99 euro al mese. La Call Your Country Premium invece con addebito su credito residuo, offre minuti illimitati nazionali, 300 minuti verso 53 Paesi esteri e 100 Giga di traffico internet (che aumentano a 150 Giga in versione Easy Pay) al costo mensile di 13.99 euro.

Infine Call Your Country Super di WindTre con addebito su credito residuo, propone minuti illimitati verso tutti in Italia, 300 minuti verso 53 Paesi esteri e 50 Giga di traffico dati (che diventano 70 Giga in versione Easy Pay) al costo complessivo di 9.99 euro al mese. Per scoprire maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.