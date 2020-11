Spotify potrebbe avere in programma di rilasciare un piano di abbonamento podcast speciale. Le informazioni sono trapelate da un sondaggio che alcuni utenti riferiscono di aver visto quando hanno avviato l’app. Il sondaggio chiede agli abbonati a cosa sarebbero più interessati in un abbonamento per un podcast premium e mostra due potenziali tariffe. Una di queste include determinati tipi di contenuto, l’altra diversi contenuti premium.

Gli screenshot del sondaggio di Spotify sono stati recentemente condivisi su Twitter dall’analista principale dei media di Variety, Andrew Wallenstein. In questo modo sono stati rivelati dettagli su un piano che l’azienda potrebbe prendere in considerazione. Il sondaggio presenta l’idea di un abbonamento a un podcast descritto come autonomo, escluso l’accesso al più ampio servizio di streaming musicale.

Spotify: dobbiamo prepararci a nuovi abbonamenti ?

Agli utenti vengono presentate due diverse opzioni, una include cose come “l’accesso a contenuti originali di alta qualità”, nonché l’accesso a episodi di podcast esclusivi che non saranno resi disponibili a tutti gli altri. L’altra opzione presenta offerte esclusive per episodi e interviste, nonché per episodi estesi esclusivi.

Entrambi i piani offrirebbero un accesso anticipato ai contenuti in base al sondaggio, ma il più economico dei due includerebbe gli annunci, viceversa per l’opzione più costosa. La grande domanda, ovviamente, è se i fan dei podcast sarebbero disposti a pagare un extra al mese per contenuti esclusivi. Alcuni programmi podcast offrono agli ascoltatori paganti l’accesso a stagioni di contenuti completamente separate, ma altri semplicemente riempiono le loro offerte con cose a cui molti ascoltatori potrebbero non essere interessati indipendentemente dalla disponibilità.