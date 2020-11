Il nuovo volantino Expert è davvero una meraviglia, il perfetto concentrato di sconti e di prezzi relativamente bassi, a cui tutti gli utenti possono pensare di accedere per spendere poco e godere di ottimi prodotti di altissima qualità costruttiva.

Con l’ormai imminente Black Friday, anche Expert sta aggiornando le proprie campagne promozionali nella speranza di convincere un numero sempre maggiore di utenti ad effettuare l’acquisto di un dispositivo tecnologico. Il cliente può accedere alla suddetta soluzione in ogni punto vendita in Italia, oppure direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, con spedizione a pagamento presso il proprio domicilio, indipendentemente dal prodotto scelto o dalla cifra spesa.

Tutte le offerte Amazon ed i singoli codici sconto gratis vi attendono in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram ufficiale.

Expert: le offerte del volantino hanno un valore incredibile

I prodotti in promozione da expert sono assolutamente di valore elevato, basti pensare ad esempio al Samsung Galaxy S20 FE, uno smartphone recentemente comparso sul mercato italiano ed in vendita ad un prezzo più che accessibile per i più, solamente 669 euro sono necessari. Le caratteristiche tecniche non differiscono particolarmente da quanto visto sul Galaxy S20, ricordiamo solamente che il processore è il Qualcomm Snapdragon 865, e non il solito Samsung Exynos.

I top di gamma non finiscono con il suddetto modello, ma arrivano a comprendere anche l’ottimo Samsung Galaxy S20+, uno smartphone estremamente interessante, in vendita a 849 euro. Naturalmente quanto scritto rappresenta solamente un piccolo esempio di ciò che vi aspetta direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, premete qui per maggiori informazioni.