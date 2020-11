Un giorno prima della fine della stagione 21, Blizzard annuncia la data di inizio della prossima stagione di Diablo 3. Nel loro post sul blog ufficiale, gli sviluppatori hanno rivelato la data specifica per la stagione 22 e una data prevista per la nuova patch 2.6.10. Inoltre, sono stati rivelati ulteriori dettagli sul tema della nuova stagione ed altre novità attese dai giocatori.

La stagione 22 di Diablo 3 inizia ufficialmente il 20 novembre. La nuova stagione si chiama “Shadow of the Nephalem” e, come al solito, porta una nuova meccanica della stagione e una modifica al cubo di Kanai. Tuttavia, questa volta nessuna classe riceverà un nuovo set.

Diablo 3: arriva ufficialmente la stagione 22

Nella nuova stagione non sei mai solo nella lotta contro i servi dell’inferno. Con il tema stagionale “Ombre dei Nefilim” puoi risvegliare il tuo clone oscuro; esso ti seguirà in ogni fase del percorso e, ovviamente, usa le sue abilità a tuo vantaggio. Non appena attivi un santuario o un pilone, crea un clone ombra della tua classe.

Il Cubo di Kanai può essere utilizzato per sfruttare i bonus per un elemento dell’equipaggiamento senza effettivamente equipaggiare l’oggetto in questione. Questo rende il cubo una parte importante di ogni build in Diablo 3. L’aggiunta di un quarto slot nella stagione 22 può avere un impatto enorme sulle build.

Non sappiamo ancora se ci sarà di nuovo una meccanica come Kanai’s Cube in Diablo 4. Nella stagione 22, i set completi sono qualcosa di molto speciale. Riceverai tutti i nuovi set che sono stati introdotti nelle ultime tre stagioni. Come accennato all’inizio, non ci sono set completamente nuovi in ​​questa stagione. Ecco quali sono i nuovi set che riceverai gratuitamente: