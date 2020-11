Il gestore WindTre contatta gli ex clienti proponendo loro la nuova offerta WindTre Go 70 Fire Plus. La tariffa è, al momento, una delle più convenienti tra quelle presenti in listino poiché permette di ottenere mensilmente delle soglie abbondanti di Giga di traffico dati, minuti per le chiamate ed SMS a un costo decisamente contenuto. L’attivazione però è riservata ai clienti selezionati che ricevono l’SMS da parte dell’operatore, il quale consente di procedere entro il 12 novembre.

WindTre Go 70 Fire Plus: l’offerta dedicata agli ex clienti costa solo 6,99 euro al mese!

Come già anticipato l’offerta WindTre Go 70 Fire Plus è disponibile a un costo irrisorio. I clienti che ricevono la possibilità di effettuarne l’attivazione possono infatti usufruire dei contenuti da essa proposti sostenendo un costo di rinnovo di soli 6,99 euro al mese.

La spesa include una quantità illimitata di minuti verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 70 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile. Inoltre, è possibile utilizzare i servizi extra, come; il servizio di segreteria telefonica e l’SMS di ricevuta di ritorno; il servizio Ti ho Cercato e la navigazione hotspot.

E’ bene precisare che l’attivazione può essere effettuata soltanto dagli ex clienti che ricevono tramite SMS la proposta da parte del gestore, il quale consente di attivarla recandosi nei punti vendita presenti in una delle province indicate.

L’offerta è attualmente proposta anche ai clienti di alcuni operatori, come Iliad, PosteMobile, CoopVoce e Fastweb, che decidono di acquistare una nuova SIM WindTre ed effettuare il trasferimento del loro numero.