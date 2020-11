Nel mese di gennaio 2021 assisteremo con molta probabilità al lancio dei nuovi smartphone che caratterizzeranno la serie Galaxy S21. I nuovi dispositivi Samsung sono tra i più discussi del momento e le indiscrezioni riguardo le specifiche tecniche aumentano sempre più. Dopo le notizie in merito a quello che potrebbe essere il display della variante Galaxy S21 Ultra, emergono infatti ulteriori dettagli riguardanti il comparto fotografico.

Samsung Galaxy S21: la versione Ultra sarà dotata di un ottimo comparto fotografico e accoglierà un nuovo sensore!

Stando alle notizie più recenti, la versione Galaxy S21 Ultra, che sarà il modello più sofisticato dei tre previsti, presenterà un comparto fotografico costituito da quattro sensori. Il principale sarà un sensore ISOCELL HM3 da 108 megapixel e sarà accompagnato da un ultra grandangolare, un teleobiettivo a periscopio e un ultimo sensore. Lo smartphone non presenterà il supporto al sensore ToF, il quale sarà sostituito da un sistema di messa a fuoco laser.

Samsung procederà dunque con il lancio di uno smartphone in grado di offrire un’ottima qualità fotografica, e quindi una messa a fuoco più precisa e una maggiore sensibilità alla luce.

L’arrivo dello smartphone è previsto il 14 gennaio 2021, con lancio in mercato quindici giorni dopo la presentazione. Il Samsung Galaxy S21 Ultra costituirà la versione top della nuova serie Galaxy S21 che sarà costituita anche da una versione base e da un modello Plus. La data di lancio fino ad ora ipotizzata non ha ancora ricevuto conferma da parte del colosso ma nelle prossime settimane potrebbero emergere ulteriori notizie a riguardo. Non ci resta che attendere!