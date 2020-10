Per poter ammirare dal vivo i nuovi top di gamma targati Samsung bisognerà aspettare il prossimo anno, molto probabilmente tra gennaio e febbraio. Tuttavia, i rumor sulla nuova famiglia Galaxy S21 sono già in moto e ne anticipano alcune caratteristiche.

In particolare, il nuovo leak di 91mobiles si concentra sul Galaxy S21 Ultra. Il sito ha mostrato il design che si può ammirare nell’immagine in apertura. Il cambiamento nel design è evidente soprattutto nella parte posteriore con un comparto fotografico rivisto nella forma.

Il Galaxy S21 Ultra è caratterizzato dal nome in codice O3 mentre il numero di modello è SM-G998U. Secondo i rumor, il pannello sarà da 6.8 pollici con un display Dynamic AMOLED e risoluzione a 2K. Il refresh rate sarà molto alto, probabilmente a 120Hz e 144Hz mentre il pannello dovrebbe essere curvo.

Galaxy S21 Ultra si preannuncia un device incredibile

Il notch tondo in posizione centrale potrebbe ospitare una fotocamera da 40 megapixel. Il comparto fotografico posteriore invece dovrebbe essere composto da quattro ottiche. In particolare, la fotocamera principale potrebbe essere una evoluzione dell’ottica da 108 megapixel.

Per quanto riguarda il SoC, possiamo aspettarci la presenza del Qualcomm Snapdragon 875 per le versioni Cinesi e Americane. Nel resto del mondo il Galaxy S21 Ultra debutterà con il SoC Exynos 2100.

Il Galaxy S21 Ultra sarà il promo device ad equipaggiare la One UI 3.0 basata su Android 10. Non mancherà una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida ad almeno 60W. Nelle scorse settimane si era ipotizzato il supporto alla S Pen, tipica della famiglia Galaxy Note, ma in questi nuovi leak non ci sono ulteriori indicazioni in merito. Non resta che attendere maggiori dettagli che non tarderanno ad arrivare.