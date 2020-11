Operatori Telefonici: quale tariffa si adatta meglio alle tue esigenze?

Gli operatori telefonici mobili virtuali, meglio conosciuti come Mvno (Mobile virtual network operator), sfruttano le reti mobili di Tim, Vodafone e Wind Tre. In questo caso parleremo di Poste Mobile, Kena, Ho, Fastweb, Tiscali, Coopvoce, Very Mobile e Lycamobile.

Operatori Telefonici: Poste Mobile

Uno dei primi operatori telefonici, offre una super promozione che prende il nome di Creami Style. Questa offre per 5 euro al mese, 500 credit per chiamate e sms e 5 giga di traffico dati. “Ciascun credit viene scalato al raggiungimento di 1 minuto di traffico voce oppure all’invio di 1 sms. I credit non sono utilizzabili per i servizi a sovrapprezzo e per i servizi di gestione chiamate. I credit non utilizzati nel periodo di riferimento andranno persi. In caso di esaurimento dei credit a disposizione si applicano le tariffe extrasoglia di 18 cent/min per le chiamate, 12 cent/sms per gli sms”, sottolinea Poste Mobile.

Kena Mobile

Kena Mobile appartiene a Telecom Italia, ed è giunta i primi di novembre del 2019. La migliore offerta si chiama Kena 5,99 e appunto, in cambio di 5,99 euro al mese offre minuti e SMS illimitati e 70 GB di traffico dati.

Ho Mobile

Ho Mobile appartenente agli operatori telefonici virtuali, propone la 70 Giga che a fronte di un esborso mensile di 5,99 euro offre minuti e SMS illimitati e 70 GB di traffico dati.

L’offerta più economica invece è la Solo Voce da 4,99 euro al mese che offre dunque minuti e sms illimitati.

Fastweb Mobile

Fastweb Mobile ha in piano la tariffa da 9,95 euro al mese, con minuti illimitati (incluse 60 destinazioni internazionali), 100 sms e 30 giga di traffico dati. È dotata anche di segreteria telefonica, servizio “Ti ho chiamato”, funzione hotspot e controllo credito residuo.

Tiscali Mobile

L’offerta più completa è Smart 60 4G, la quale, al costo di 14,99 euro al mese offre 1000 minuti, 100 sms e 60 giga di traffico dati. Propone poi il trasferimento di chiamata, la segreteria telefonica e la navigazione hotspot.

La più economica invece è Smart 4G, a 2,99 euro. Essa offre al mese 60 minuti, 10 sms e 1 giga di traffico dati.

Operatori telefonici: Coopvoce

Attualmente è possibile attingere all’offerta Smart 15, che per 7,50 euro al mese offre 1000 minuti, 1000 sms e 15 giga di traffico dati.

Very Mobile

Tra gli operatori telefonici troviamo Very Mobile, il quale offre un’unica tariffa da 4,99 euro al mese che mette a disposizione chiamate e sms illimitati nonché 30 giga di traffico dati. Sono inclusi comunque i servizi “Ti ho cercato”, “Ring Me” e hotspot.

Lycamobile

Italy Red è il pacchetto più completo ma ha un costo di 17 euro ogni 30 giorni con chiamate e sms illimitati abbinati a 30 giga di traffico dati. Altrimenti vi è Italy Blue a 6 euro ogni 30 giorni con 200 minuti nazionali, 100 sms nazionali, minuti illimitati verso numeri Lycamobile e 1 giga di traffico dati